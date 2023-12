A Torre una delle prime donne pugili d’Italia: “Grazie allo sport ho superato uno choc”

A Torre del Greco la toccante storia della pugile Carmela Chiacchio

Tutto inizia nel 1999 quando la giovane decide di dedicarsi al pugilato, uno sport all’epoca considerato prettamente maschile, in onore di suo fratello Rodomonte, ucciso a coltellate a soli 18 anni proprio quell’anno, per aver reagito ad un tentativo di rapina avvenuto a Cardito.

Un dramma che se da un lato ha sconvolto la sua vita per sempre, dall’altro ha dato il via alla sua carriera di successo. Una storia che la stessa Carmela – oggi 42enne e componente della giunta regionale del Coni Campania – ha raccontato davanti alla platea visibilmente commossa del Poseidon, in occasione della conviviale organizzata come ogni anno dalla sezione torrese del Panathlon International presieduta da Liberato Esposito.

“Mi sono avvicinata alla boxe, spinta da mio padre e aiutata da mio zio che aveva una palestra, dopo l’uccisione di mio fratello. Lo sport è stata una rivalsa rispetto a questa tragedia e mi è servito a superare lo choc. Il pugilato è una palestra di vita che mi ha permesso di raccontare la storia che ha colpito la mia famiglia in più occasioni. Non smetterò mai di farlo, consapevole che questo può servire a salvare altre giovani vite. Lo sport sa dare esempi positivi, che possono aiutare in particolare i giovani meno fortunati” – ha dichiarato la Chiacchio.

“Questo è un periodo importante per lo sport in quanto Napoli è stata scelta, dopo aver battuto in finale Saragozza, come capitale europea dello sport per il 2026“ – ha sottolineato in apertura Liberato Esposito che ha introdotto i lavori dell’iniziativa.

Presente anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che prendendo la parola ha detto: “Il 2024 sarà un anno importante perché finalmente partiranno i lavori per la realizzazione del palazzetto e della piscina comunale nella zona di viale Europa. Inoltre, siamo impegnati anche per poter realizzare il nuovo stadio. Abbiamo, infine, in animo di promuovere diverse manifestazioni sportive, come un torneo under di calcio a livello nazionale e una tappa di una prestigiosa corsa di ciclismo femminile”.