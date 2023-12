Ieri pomeriggio negli studi di Vesuvio Live abbiamo avuto il piacere di poter intervistare il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata generale su questo intenso periodo natalizio, tra feste, eventi e una città che finalmente vede di nuovo un bagliore di luce. Tra i vari temi toccati con il sindaco, abbiamo voluto fare una panoramica in casa Turris in chiave “Curva Vesuvio”. Un tema molto caldo tra i tifosi corallini, specialmente dopo le parole pronunciate dal primo cittadino qualche mese fa in merito ad un ampliamento del settore dedicato agli ultras.

Le parole di Luigi Mennella sulla questione “Curva Vesuvio” a VL:

Queste sono le parole del sindaco Luigi Mennella in merito alla questione legata alla “Curva Vesuvio”. Uno degli argomenti più chiacchierati e discussi sicuramente tra i tifosi della Turris, che reclamano a gran voce un ampliamento di questo settore dello stadio Amerigo Liguori. Ecco le parole di Mennella in merito: “Proprio ieri ne ho parlato con il vice-sindaco che è anche il diretto interessato, visto che ha lui in mano l’edilizia sportiva. So che hanno fatto il progetto, ma dobbiamo tenere presente che sono stati fatti una serie di calcoli sul muro e voglio dire che stiamo procedendo, sicuramente non ci siamo fermati. Bisogna capire che ci sono dei tempi che non sono legati alla nostra volontà. Ribadisco che la nostra volontà è quella di migliorare la curva, oltre quella di fare il famoso stadio nuovo di cui abbiamo tanto parlato negli ultimi tempi”.

