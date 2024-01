Caneo dopo Benevento-Turris: “Faccio un applauso ai miei ragazzi. Arriveranno 3/4 acquisti”

Caneo dopo Benevento-Turris – Foto Salvatore Varo

La Turris perde 3-2 contro il Benevento al termine di una partita molto intensa dove ai corallini non sono bastati i gioielli di De Felice e D’Auria. Al termine della sfida in conferenza stampa è tornato mister Bruno Caneo a distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione avanti ai microfoni. Il tecnico ha sottolineato la prestazione dei suoi ed è fiducioso per il futuro.

Le parole di Bruno Caneo dopo Benevento-Turris

Il commento sulla partita di Caneo: “Ero un po’ che non venivo in sala stampa, oggi sono qui solo per elogiare i ragazzi. Hanno fatto una prova importante e bisogna continuare su questa linea. A me piace giocare a calcio da protagonista mettendo in difficoltà gli avversari, anche quando siamo inferiori. Non tolgo nulla a nessuno ma oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, aggressiva e dinamica. Sul gol annullato? E’ stato un errore dell’arbitro che ha visto male il rimbalzo del pallone”.

Sul tema mercato: “Noi abbiamo già regolato il discorso entrate ed uscite, abbiamo nel mirino 3/4 giocatori che fanno al caso nostro per cambiare la qualità degli uomini che abbiamo, perché qualcuno da cui ci aspettavamo di più ha reso meno. Cambieremo qualcosa per rivitalizzare tutti i reparti della squadra in termine di qualità”.

In vista dei prossimi impegni il tecnico sardo è fiducioso della sua Turris: “Avevamo previsto il modulo del Benevento, abbiamo giocato uno contro uno e non abbiamo mai sofferto se non su dei cross. Però ripeto, l’importante era trovare lo spirito della squadra in vista anche delle prossime partite, partendo dal Crotone settimana prossima che non sarà facile. Sono fiducioso, oggi la squadra mi ha dato buone risposte, abbiamo cambiato la mentalità nell’ultimo periodo e oggi mi hanno dato la conferma. Faccio un grande applauso ai miei calciatori e con questa mentalità potremo toglierci varie soddisfazioni”.