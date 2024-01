Turris, trovato l’accordo verbale con Raffaele: l’avventura di Caneo è agli sgoccioli

Sono ore roventi in casa Turris, il Caneo bis è oramai agli sgoccioli. Le strade tra l’allenatore sardo e il club di Torre del Greco si separeranno: pronto a subentrare Giuseppe Raffaele. L’ex Potenza è il nome caldo per la panchina corallina, superata la concorrenza di Raffaele Di Napoli: l’ex Giugliano era stato sondato in maniera informale ieri sera. Arrivano ultime importanti su Raffaele che fanno pensare ad un arrivo imminente, in vista anche della sfida di sabato tra la Turris e il Messina.

La Turris trova l’accordo con Raffaele, l’avventura di Caneo è agli sgoccioli

La Turris ha trovato l’accordo verbale con il tecnico siciliano con una carriera nel girone C di Serie C. Che è pronto a prendere la panchina corallina lasciata da Caneo. Superata dunque anche la concorrenza del Foggia, che dopo il ko contro l’Avellino pensava a Raffaele come prossimo allenatore dei satanelli.

Il tecnico siciliano vanta nella sua carriera esperienze in piazze importanti come Potenza e Catania, oltre alla parentesi sulla panchina della Viterbese. L’ultima esperienza è stata proprio a Potenza, avventura chiusa dopo una trentina di partite con una media di 1.50 punti a partita. Il tecnico è sempre stato la prima scelta del presidente Antonio Colantonio e del suo staff. Una volta trovato l’accordo con Caneo sarà lui a sedersi sulla panchina corallina con l’esordio già sabato sera contro il Messina all’Amerigo Liguori in una sfida decisiva in chiave classifica. Naturalmente ogni discorso è rinviato a dopo l’annuncio dell’addio di Bruno Caneo discusso già ieri pomeriggio dopo la sconfitta in rimonta contro il Sorrento.