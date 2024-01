Marittimi, circa 200 in piazza contro i tagli. Mennella: “Sono al vostro fianco”

Grande partecipazione alla manifestazione dei marittimi che si è tenuta in piazza Santa Croce ieri, 25 gennaio: ad agitare i lavoratori del mare il taglio previsto dalla legge di bilancio 2024 per le indennità di malattia.

Duecento marittimi alla manifestazione in piazza Santa Croce

Hanno fatto sentire la loro voce i marittimi di Torre del Greco che si sono dati appuntamento nella centralissima piazza antistante la Basilica di Santa Croce alle 17 di ieri, 25 gennaio. Il comparto marittimo è in agitazione per la brutta tegola arrivata con la nuova legge finanziaria: fino allo scorso anno, i marittimi che avevano finito il loro periodo di imbarco e presentavano patologie, percepivano il 75% di indennità. Una quota che con il nuovo anno passa al 60%.

Un problema molto sentito a Torre del Greco, secondo comparto marittimo d’Italia, dove sono tante le famiglie che dal mare percepiscono la loro principale fonte di reddito. Ciò che i marittimi lamentano è che il loro lavoro li espone in maniera particolare a problemi di salute una volta sbarcati: turni in condizioni climatiche avverse, esposti all’umidità, difficoltà a riposare nei momenti di pausa, nonché tante ripercussioni psicologiche per chi è costretto a stare lontano dalla famiglia per diversi mesi.

Tagli dopo le inchieste sui “furbetti”

Negli ultimi tempi sono stati accesi diversi riflettori sul mondo della cassa marittima: tra quelle che hanno fatto più scalpore, le inchieste di Luca Abete su Striscia la Notizia che hanno raccontato come “consuetudine” la condotta errata di chi ha approfittato dell’assistenza sanitaria pur non avendone diritto, “simulando” o comunque prolungando ingiustamente nel tempo i propri acciacchi. Un’attenzione che potrebbe aver spinto il governo centrale a rivedere, in sede di programmazione finanziaria, i parametri di indennizzo, penalizzando così anche gli onesti insieme ai furbetti.

Alla manifestazione in piazza è intervenuto anche il sindaco Luigi Mennella, che si è detto al fianco dei lavoratori del mare in questa battaglia: il primo cittadino ha concordato un incontro con i rappresentanti indipendenti dei marittimi previsto per la giornata di lunedì 29 gennaio.

Una delegazione che si distacca dall’attività sindacale, pur prendendo parte alla manifestazione di ieri organizzata dall’Orsa marittimi: è emerso infatti, dalle parole di diversi manifestanti, una crescente sfiducia nei confronti dei sindacati, colpevoli a loro dire di non aver tutelato la categoria nelle sedi opportune. Per questo, la richiesta di spronare un intervento da parte dell’istituzione comunale.