Turris-Casarini, c’è l’accordo con l’Avellino ma il calciatore prende tempo

Il mercato della Turris nonostante le questioni societarie continua. Dopo le cessioni di Guida e Burgio in direzione Brindisi e Potenza, i corallini sono ritornati sul mercato per puntellare la rosa di mister Menichini. Le voci parlano di due centrocampisti ed un difensore, da dover aggiungere all’organico corallino per ritenersi pronto alla “lotta” per la salvezza. In giornata odierna la Turris ha messo nel mirino il centrocampista Casarini, dell’Avellino. Le due squadre hanno rapidamente trovato l’accordo ma il problema sembra essere la trattativa con il calciatore.

Manca l’accordo con Casarini, la Turris aspetta fiduciosa

La trattativa tra le due squadre è andata facilmente a buon fine, complice gli ottimi rapporti e la volontà dell’Avellino di voler cedere il centrocampista ex Alessandria tra le tante. Manca però ancora l’accordo con Casarini, l’esperto centrocampista infatti ha chiesto di prendere tempo per valutare bene l’ipotesi Turris e capire bene tutte le varie possibilità in giro.

Non c’entra però il caso societario, nella scelta di Casarini. Il centrocampista infatti essendo un nativo di Carpi, vorrebbe avvicinarsi a casa e aspetta un’offerta dal Rimini che ha sondato il terreno. Il calciatore infatti per lo stesso motivo aveva rifiutato a metà gennaio la corte della Virtus Francavilla che assicurava al calciatore un maxi stipendio pur di convincerlo a scendere in Puglia. Visti i tempi stretti la Turris cercherà ogni modo per chiudere il prima possibile e si definisce positiva per la chiusura della trattativa che porterebbe il centrocampista agli ordini di mister Menichini.