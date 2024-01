Turris, altre due cessioni: Matera ufficiale al Taranto e Burgio passa al Potenza

La Turris in una delle giornate più lunghe e pesanti della sua storia (che abbiamo seguito ora per ora in diretta sulla nostra pagina Facebook) ha avuto anche il tempo di muoversi con il mercato. Infatti, dopo che era nell’aria, il centrocampista Antonio Matera ha deciso di firmare con il Taranto fino al 2025. Mentre il jolly di centrocampo, Burgio, è pronto ad accasarsi al Potenza, con cui ha già trovato l’accordo ed è pronto a firmare nella giornata odierna, salutando la Turris dopo solo sei mesi.

Il comunicato della cessione di Matera e le ultime sull’addio di Burgio dalla Turris

Sulla cessione di Matera ci sono pochi dubbi con la società corallina che ieri ha pubblicato questo comunicato: “La S.S. Turris Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Matera al Taranto. Il club ringrazia Antonio per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Il calciatore è già a Taranto e sono due giorni che si allena sotto gli ordini di Eziolino Capuano; naturalmente è già disponibile per il prossimo impegno dei rossoblu.

Anche per Burgio è tutto chiuso e definito con il Potenza, che in poche ore ha trovato l’accordo con il club corallino e con il calciatore che gradisce la nuova meta. Il jolly di centrocampo ex Monterosi ieri ha salutato tutto il gruppo durante il difficile allenamento (vista la situazione attorno) e il calciatore in mattinata è già in direzione Potenza per firmare il nuovo contratto. Nel pomeriggio con tutta probabilità arriverà anche il comunicato ufficiale, con l’oramai ex corallino che saluta dopo sei mesi di esperienza con 16 presenze (tra cui alcune molte da subentrato), senza mai siglare gol o assist.