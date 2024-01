È già finita l’avventura di Antonio Matera con la maglia della Turris. Arrivato dall’Avellino il 1 settembre del 2023, il centrocampista è in procinto di accasarsi al Taranto, dove firmerà un contratto fino al 2025.

Matera lascia la Turris e si accasa al Taranto, manca solo l’ufficialità

L’ufficialità dell’operazione è attesa nelle prossime ore: il calciatore non era uno degli indiziati a lasciare la maglia corallina, ma dopo l’avvicendamento in panchina che ha visto l’arrivo di Menichini al posto di Bruno Caneo, le gerachie sono cambiate velocemente inducendo l’ex Avellino ad accettare la proposta del club pugliese.

La Turris attualmente è alla ricerca di un profilo per sostituirlo, ma per ora non ha ancora individuato l’uomo giusto che possa rappresentare una valida alternativa a Pugliese. È proprio lo stato di forma eccellente di quest’ultimo che ha spinto il nuovo allenatore a dargli una maglia da titolare nella prima uscita casalinga contro il Messina, pareggiata per 2-2, relegando alla panchina lo stesso Matera. Il ventisettenne nativo di San Severo saluta Torre del Greco con 15 presenze in Serie C all’attivo ed una in Coppa Italia, nella quale ha peraltro trovato il suo unico gol.