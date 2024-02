Stadio Liguori, le gare senza pubblico diventano due: anche Turris-Foggia a porte chiuse

L’incontro di calcio Turris-Foggia del prossimo 11 febbraio, che si terrà presso lo stadio “Liguori” di Torre del Greco, si svolgerà senza la partecipazione del pubblico.

Il prefetto chiude al pubblico Turris-Foggia “per la rivalità tra le due tifoserie”

Lo ha disposto, per motivi di sicurezza, il prefetto di Napoli Michele di Bari su parere della Polizia di Stato, in considerazione delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che – con determina del 1° febbraio scorso – ha evidenziato la rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d’andata del campionato nazionale di serie C che si è svolta a Foggia nello scorso mese di ottobre.

Questa dunque la motivazione riportata dal Ministero dell’Interno, con cui il prefetto ha vietato l’accesso ai tifosi, che non potranno così seguire dal vivo Turris-Foggia in programma il prossimo 11 febbraio. E non sarà l’unica gara che i corallini disputeranno a porte chiuse: anche la successiva partita contro il Potenza, infatti, non vedrà la presenza di pubblico a causa degli incidenti avvenuti nell’ultima sfida disputata a Torre del Greco contro il Messina.