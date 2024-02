Sull’esplosione causata dalla fuga di gas che ha provocato due morti e un ferito a Torre del Greco è intervenuto un residente della zona, nonché primo soccorritore dell’anziana attualmente ricoverata al Cardarelli, che ai giornalisti di Vesuviolive.it ha raccontato ciò che è accaduto questa notte.

Fuga di gas a Torre del Greco,: un residente spiega cosa è successo

Sarebbe stata una fuga di gas partita dalla cucina dell’abitazione adiacente a quella della coppia a far esplodere l’incendio causando il crollo della parete che separava le due unità abitative. I coniugi sarebbero stati travolti dalle macerie mentre dormivano nel loro letto. Ritrovata viva ma ferita la donna dell’altra abitazione, nonché sorella della donna deceduta.

Decisivo sarebbe stato l’intervento di alcuni vicini che si sono precipitati all’interno dell’abitazione per salvare l’anziana. Lo stesso sindaco torrese, Luigi Mennella, giunto sul posto in mattinata, ha ringraziato i cittadini per essersi attivati tempestivamente: “Se l’anziana ferita è ancora viva molto probabilmente è anche per il tempestivo aiuto dei vicini”.

Tra questi il signor Ciro, il primo ad intervenire questa notte salvando la donna attualmente ricoverata: “Ieri sera alle 11:30 sono tornato da lavoro, mentre stavo in bagno mia moglie mi ha detto che stavano suonando alla porta. Era mia cognata, tutta allarmata, che ci ha detto che stava uscendo il fumo da casa della signora Rosetta. Appena ho sentito questo sono corso subito giù, poi sono venuti anche mio nipote, mio fratello e 2 persone di altre palazzine”.

“Abbiamo posizionato una scala per entrare nell’appartamento ma non c’è stato modo di farlo allora siamo passati per il portone raggiungendo così il primo piano. Con un palo di ferro abbiamo aperto la porta e la signora stava a terra. Era svenuta, non era lucida. L’abbiamo tirata fuori, abbiamo visto che si è ripresa un po’. Poi dopo sono venute ambulanze e polizia”.

“Una coppia è morta. Siamo saliti anche lì, abbiamo fatto un buco per cercare di entrare poi quando sono venuti i soccorsi si sono accorti che la parete caduta su di loro li ha ammazzati mentre erano sul letto. L’urto della fuga di gas dalla cucina ha abbattuto la parete. Questo è quello che ho visto io”.

“Grazie al mio intervento la signora è viva. La signora Rosetta è come una mamma per me perché mi ha cresciuto, io sto dall’82 qui sopra. Vedere una donna che era giovane e adesso ha 82 anni in quelle condizioni mi ha scosso” – ha detto visibilmente commosso.