Un week-end imperdibile per chi ama la pesca: pulizia spiagge e lezioni con il campione italiano

Evento per gli appassionati di pesca in surfcasting: pulizia delle spiagge e lezione con Roberto Accardi

Due giorni da cerchiare in rosso sul calendario, un evento da non perdere per gli appassionati di pesca: sabato 9 marzo pulizia di un ampio tratto di spiaggia a Torre del Greco e domenica 10 marzo una masterclass con Roberto Accardi, più volte campione nazionale di surfcasting.

Pulizia spiagge e masterclass, evento per gli amanti del surfcasting

La due giorni è stata organizzata da Sempre in Pesca, negozio di Torre del Greco che vende prodotti per la pesca: proprio sul litorale torrese, prenderà il via sabato 9 marzo l’evento di pulizia dei fondali della Litoranea, patrocinato moralmente dal comune di Torre del Greco.

In collaborazione con l’Associazione Fondali Campania verrà effettuato un evento di pulizia di una parte del litorale torrese che va dal Lido Miramare fino a sotto Torre Bassano che sarà non solo un’azione concreta di tutela e pulizia ambientale, ma anche uno spunto di discussione per il programma del giorno successivo. Ai volontari sarà consegnato tutto il necessario per la pulizia della spiaggia: guanti, sacchi ed altro.

Lezione con Accardi al Marad, come prenotarsi

Domenica 10 marzo, invece, si va a lezione con Roberto Accardi: all’Hotel Marad sarà ospitato un nome decisamente affermato nel mondo del surfcasting, più volte campione nazionale ed ex CT della nazionale femminile di surfcasting. Una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne, capaci di lanciare il complesso terminale (esca e piombo) a distanze considerevoli dalla riva soprattutto in occasione di mareggiate.

Durante l’incontro avverrà un botta e risposta: tutti i presenti potranno fare domande al campione italiano circa tutto quello che riguarda la pesca a surfcasting e quindi sciogliere dubbi e approfondire le proprie conoscenze di base. Allo stesso modo anche i pescatori di un livello più avanzato potranno affinare la propria tecnica. Un incontro che punta a dare lustro alla nostra città che da troppi anni vive questo mondo da attore non protagonista e che finalmente potrà vantare di aver ospitato una delle persone più importanti del settore a livello nazionale ed europeo.

Un’occasione per porre preziosi consigli su come interpretare il mare, presentare e scegliere le esche più adatte e creare montature vincenti: e soprattutto per porre direttamente le domande e risolvere i dubbi con uno dei più grandi campioni di surfcasting.

L’evento del Marad, sarà a numero chiuso per 35 partecipanti: si può prenotare contattando il responsabile di Sempre in Pesca, Dario Fiengo, al numero 371 4399928, via mail info@sempreinpesca.it o sul profilo Facebook Sempre in Pesca.