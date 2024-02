La Turris abbassa la saracinesca e strappa lo 0-0 contro la Virtus Francavilla

Uno 0-0 che sta stretto ad entrambe, quello visto in Puglia tra Virtus Francavilla e Turris. I corallini puliti ed ordinati non rischiano quasi mai se non sul rigore ad inizio ripresa parato da Marcone su Artistico. I corallini complici le tante assenze badano al sodo e disputano un’ottima prestazione ed hanno anche le chance per portarla a casa, senza però riuscirle a sfruttare. In classifica cambia poco (per ora), complice i pareggi anche del Brindisi e del Potenza (in extremis contro l’Avellino). Domani sarà il turno della sfida tra Foggia e Monopoli.

La cronaca di Virtus Francavilla-Turris

Primo tempo senza particolari spunti, il primo colpo è di Jallow al 18’ che in solitaria salta un difensore e calcia di destro sfiorando la traversa. Al 31’ primo spunto della Virtus Francavilla con Laaribi che ci prova da punizione ma trova la risposta di Marcone. Al 40’ ancora i padroni di casa con Carella ma la palla finisce lontana dallo specchio del portiere corallino.

La ripresa si apre subito con l’episodio chiave della sfida, Panelli aggancia un attaccante dei padroni di casa e l’arbitro concede il rigore, dagli undici metri si presenta Artistico che però si fa ipnotizzare da Marcone. I corallini provano a rifiatare provando a rigiocare in attacco ma non trovano particolari spunti se non una conclusione abbondantemente sul fondo. Menichini mette mano ai cambi schierando una Turris ancora più difensiva ma l’unica azione degna di nota è proprio dei corallini con Franco all’85’ che su punizione prova a sorprendere Branduani che è abile a mettere in angolo. Nei quattro minuti di recupero c’è poco da segnalare, se non un corner dei padroni di casa chiuso con un fallo in attacco prima del triplice fischio definitivo.