Marcone si presenta alla Turris: “Ai tifosi dico che ci divertiremo. Ho trovato un grande gruppo”

Le prime parole di Marcone con la maglia della Turris

Il primo acquisto del mercato della Turris si presenta alla stampa ed ai tifosi. Richard Marcone, oramai ex portiere del Sorrento, è la prima firma del 2024 corallino. L’estremo difensore in mattinata ha raccontato le sue prime impressioni con la maglia della Turris, spiegando i motivi del suo passaggio alla squadra di Torre del Greco. Prima di chiudere ha poi deciso di fare un appello ai tifosi, rassicurandoli per il girone di ritorno.

Le prime parole di Richard Marcone con la maglia della Turris

Il portiere apre la sua intervista raccontando alcuni retroscena della trattativa: “Era una trattativa nata da qualche anno, però per un motivo o un altro non si era mai concretizzata. Ma credo che era arrivato il momento giusto per unirsi in ambito lavorativo con i corallini”.

Il commento sulla Turris: “La Turris è una squadra sicuramente molto ben attrezzata e costruita con i giusti criteri. Da avversario ogni volta che l’affrontavo sapevo che sarebbero state partite difficili. Quindi penso che ci siano tutti gli elementi giusti per fare bene nel girone di ritorno”.

Il clima che si respira in spogliatoio e lo scambio di battute con Scaccabarozzi (il centrocampista segnò due gol alla terza giornata, quando i corallini sconfissero il Sorrento per 3-2): “Gli ho chiesto quanti gol avesse fatto fino a quel momento e mi ha risposto che la metà li aveva fatti a me… va bene così. Sul gruppo, c’è il clima giusto che sa il momento, sa quando scherzare e capisce quando è il momento di mettersi a lavorare e quindi penso che ci sono tutti gli elementi per far bene”.

L’appello ai supporters corallini: “Ai tifosi dico che ce la metterò tutta come tutti i miei compagni per fare un girone di ritorno divertente per tutti i nostri supporters e tutti quelli che ci guardano”.