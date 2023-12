Turris-Marcone, i dettagli: contratto fino a giugno 2026

Le cifre dell’affare Marcone-Turris

La Turris ieri sera ha chiuso il primo colpo del suo mercato invernale, firmando il portiere Richard Marcone. Il portiere si è svincolato in mattinata dal Sorrento dove era diventato seconda scelta a favore del minutaggio under. L’ex Avellino tra le tante formerà con Fasolino e Pagno una buona batteria di portieri, da capire ora le gerarchie che sceglierà in merito il tecnico Bruno Caneo. Ogni dubbio verrà sciolto però in questi giorni con i primi allenamenti e con la sfida del 6 gennaio tra i corallini e il Benevento (che segue il corallino Riccardo Maniero, nonostante la smentita del suo agente).

Marcone-Turris è fatta, oggi il primo allenamento

Il portiere ex Sorrento ha firmato con i corallini un triennale che scadrà nel giugno del 2026. Il portiere felice della scelta oggi si è presentato all’Amerigo Liguori per il primo allenamento con la maglia corallina, assaggiando i metodi d’allenamento dei corallini e per la prima volta il prato della sua nuova casa. L’estremo difensore come confermato da fonti varie si è dimostrato molto contento della scelta fatta ed è pronto a dare filo da torcere a Fasolino per la maglia da titolare. Impossibile per ora sciogliere il dubbio, serviranno alcuni allenamenti e le prime partite per dare una risposta a questo dubbio.

Nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato dei corallini sul portiere, ma l’avventura dell’ex Sorrento è iniziata e possiamo annunciarlo come primo acquisto di una sessione di mercato che sarà sicuramente caldissima, sia in entrata che in uscita. Ora sotto con le altre pedine da prendere, la prima su tutte è quella legata al difensore centrale, su cui la Turris si sta muovendo a fari spenti. Occhi anche per un possibile innesto in avanti alla voce “vice Maniero”. E sulla fascia sinistra, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri.