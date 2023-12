Turris, il primo colpo è Marcone: l’ufficialità nei prossimi giorni

Marcone è il primo colpo invernale della Turris, l’ufficialità nei prossimi giorni

La Turris chiude la prima trattativa del mercato di riparazione e si prepara ad accogliere il portiere oramai ex Sorrento, Richard Marcone. Dopo le tanti voci di questo periodo, il primo colpo è in porta. Il calciatore è pronto a legarsi con la Turris, dopo tanto corteggiamento da parte dei corallini che hanno voluto fortemente l’estremo difensore ex Avellino tra le tante. L’ufficialità però arriverà nei prossimi giorni, quando il portiere annuncerà il suo svincolo dal Sorrento, una delle squadre rivelazione del girone C di Serie C.

Marcone è pronto a passare alla Turris, il ruolo e il futuro nei corallini

Il portiere era seguito dai corallini dall’estate scorsa, quando poi decise di accasarsi ad Avellino. Proprio in Irpinia la stagione per il calciatore non fu delle migliori, complice anche un momento per la piazza e per la società molto complesso. Il portiere ha poi deciso di firmare quest’estate per il Sorrento e dopo un discreto inizio si è trovato in panchina, lasciando spazio all’under D’Aniello che ha convinto dal primo momento gli addetti ai lavori e il tecnico Maiuri che l’ha poi confermato settimana dopo settimana.

Cosa cambia ora nelle gerarchie coralline? Per ora Fasolino rimane primo portiere e tutte le valutazioni del caso saranno fatte solamente quando mister Caneo avrà entrambi gli estremi difensori a disposizione. Incerto invece il futuro di Pagno che potrebbe chiedere di cambiare casacca per trovare qualche chance. I corallini però vorrebbero tenere entrambi per formare con Marcone un buon tris d’esperienza e gioventù, visto che Fasolino e Pagno hanno ancora tanto da poter dire, specialmente il primo che quest’estate era seguito anche da alcuni club di Serie B, tra cui il Bari che aveva provato a strappare il calciatore dalla città di Torre del Greco.