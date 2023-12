Il Benevento ci prova per Maniero, la Turris però chiude la porta

Il Benevento ci prova per Riccardo Maniero della Turris – Foto Salvatore Varo

Il mercato della Turris sta per entrare nel vivo e dopo aver raccontato le trattative in entrata (ancora da chiudere) di Silipo, Marcone, Rossetti e Travaglini, c’è interesse anche per alcune pedine coralline. Riccardo Maniero su tutti sembra il nome che fa maggiormente gola a molte squadre di Serie C. Il calciatore ha vissuto oltre tre mesi di digiuno prima di sbloccarsi contro Monterosi e Brindisi, dando di nuovo morale ai tanti tifosi corallini. Sul calciatore dopo l’interessamento del Foggia nel mese di dicembre ora però sembra esserci anche il Benevento, che dopo aver cambiato allenatore vuole rafforzarsi col mercato invernale.

Il Benevento vuole Maniero, per ora la Turris chiude la porta

Riccardo Maniero è sicuramente uno degli uomini di massima esperienza della rosa di Bruno Caneo. L’attaccante dopo un periodo difficile è tornato ad essere il solito Maniero nelle ultime due partite dell’anno, segnando e fornendo assist, risultando decisivo per i quattro punti raccolti dai campani nelle ultime due sfide del 2023.

La notizia raccolta dalla nostra redazione è stata confermata anche dal portale TuttoC, con il calciatore che è stato tentato dalla dirigenza giallorossa nelle ultime ore. Per ora c’è distanza tra le due squadre, con la Turris che sembrerebbe aver detto di “no” alla proposta iniziale del Benevento, squadra che proprio i corallini affronteranno il prossimo 6 gennaio. Anche Maniero non è sicuro della proposta, ricordando anche le parole dell’attaccante dopo il Monterosi, dove si diceva felice di rimanere in maglia corallina.

Ci saranno novità sicuramente nei prossimi giorni, anche perché il Benevento cerca urgentemente una prima punta e potrebbe lasciare l’ipotesi Maniero per concentrarsi su un altro nome da portare in Campania. Per ora però la Turris non sembra cedere a compromessi, con l’attaccante punto fermo di Bruno Caneo e compagni.