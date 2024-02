Lavori GORI, mancherà l’acqua a Torre del Greco: ecco le zone interessate

Mancanza d’acqua prevista a Torre del Greco per lavori programmati alla rete di distribuzione idrica: i rubinetti saranno a secco per un intero pomeriggio, venerdì 23 febbraio.

Mancanza d’acqua a Torre del Greco

GORI Spa, società che gestisce il servizio idrico nell’ambito sarnese-vesuviano, comunica che per consentire opere su reti ed impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 18:00 di venerdì 23 febbraio 2024.

Ad essere maggiormente colpiti saranno i rubinetti della zona mare e del centro di Torre del Greco: l’intervento ricade nel complesso delle attività presentate proprio da GORI per l’ottimizzazione dell’importante risorsa naturale, e dovrebbe consentire di risparmiare 8 milioni di litri d’acqua al giorno, oltre a localizzare maggiormente eventuali guasti futuri alla rete.

I risultati finora ottenuti parlano di cinque chilometri di vecchie condotte sostituite con tubazioni nuove e performanti, 1300 nuovi contatori installati, rete idrica comunale che passa da 30 a 38 distretti così da ridurre la durata e il numero dei guasti e limitare, in caso di guasti improvvisi, i conseguenti disagi ad un numero minore di utenti.

Tutte le strade interessate

Ecco le arterie cittadine nelle quali potrebbero verificarsi mancanze d’acqua e basse pressioni:

CORSO CAVOUR

VIA CHE CONDUCE ALLA MARINA

VIA NAPOLI

VIA SAN GIUSEPPE ALLE PALUDI

VIA XX SETTEMBRE

VICO DEL POZZO

VICOLO BUFALE

VICOLO I AGOSTINELLA

VICOLO II AGOSTINELLA

VICOLO III AGOSTINELLA

VICOLO PONTILLO ALLA FONTANA

Tutte le relative traverse.

Stando a quanto comunicato da GORI, i lavori dovrebbero comunque concludersi entro venerdì, riportando la situazione alla normalità già nella serata del 23 febbraio. Il weekend dovrebbe, quindi, essere salvo.

La mancanza d’acqua potrebbe quindi non essere nemmeno totale: a seconda delle zone, quindi, gli interventi di manutenzione potrebbero causare semplicemente abbassamenti di pressione, limitando i disagi per i residenti.

Come sempre accade in questi casi, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.