Ciclisti da tutto il mondo a Torre del Greco: presentata la Vesuvio MountainBike Race

L’Associazione Sportiva Vesuvio Mountainbike ha presentato, presso l’Hotel Sakura, la gara Vesuvio Mountainbike Race 2024 che quest’anno si terrà domenica 6 ottobre. Il presidente Gerardo Ciampa si è interfacciato con il pubblico e gli ospiti presenti, tra i quali è intervenuto anche l’avvocato Raffaele De Luca in qualità di Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Presentata la Vesuvio MountainBike Race 2024

L’edizione 2024 della Vesuvio Mountainbike Race attraverserà sei paesi vesuviani, in un percorso tutto in sterrato ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio. La partenza nei pressi di Valle dell’Orso a Torre del Greco, per un percorso che negli ultimi anni ha appassionato ciclisti da tutto il mondo grazie ad una gara tra le più avvincenti e suggestive del panorama internazionale, con il percorso di gara caratterizzato dal fondo di lapilli e l’affaccio mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Ciclisti di tutto il mondo a Torre del Greco

L’associazione Vesuvio Mountainbike sta già lavorando da diverse settimane sui due percorsi di gara, uno di 45 km e l’altro di 20 km per i meno allenati. Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina dedicata del sito mtbonline.it sulla quale sarà possibile scaricare il regolamento di gara ed avere tutte le informazioni. Il Presidente De Luca ha sottolineato più volte durante la serata del valore aggiunto per l’Ente Parco, di avere sinergie con le associazioni sportive locali, per lo sviluppo del turismo sportivo sul territorio ed ha ringraziato tutti i membri dell’ASD Vesuvio Mountainbike per il loro grande impegno.