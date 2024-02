Menichini prima di Juve Stabia-Turris: “Ci concentriamo sul presente. Domani ci saranno tutti, anche Maniero”

La Turris si prepara al derby di domani sera contro la Juve Stabia al Romeo Menti. I corallini arrivano alla sfida con 7 punti guadagnati nelle ultime tre partite e vogliono continuare a macinare punti e gioco per uscire il prima possibile dalla zona play-out. In conferenza stampa odierna ha parlato il tecnico Leonardo Menichini che ha parlato della sfida e del momento generale dei suoi.

Le parole di Menichini prima di Juve Stabia-Turris

Il commento del tecnico sulla sfida di domani: “Abbiamo vissuto la settimana in modo tranquillo e concentrandoci sul presente. Il passato dobbiamo lasciarcelo alle spalle sapendo che il campionato è ancora molto lungo. Questa è un gara nuova, abbiamo cambiato calciatori sia noi che loro rispetto ai due precedenti di quest’anno. Noi dobbiamo pensare ad andare in campo facendo la nostra gara, cercando di esaltare le nostre qualità in fase di non possesso mentre in quella di non possesso bisogna continuare ad avere la solidità delle ultime partite”.

Sul clima attorno alla squadra: “E’ vero, chi è arrivato nella sessione di mercato invernale si è intrigato molto bene con coloro che già c’erano qui. Va anche detto che anche i risultati ci hanno dato una mano in questo mix avendo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite portano serenità, voglia di esprimersi e di dimostrare che si hanno dei valori. Tutto questo aiuta a far cresce tutto il gruppo che alleno. Chiaramente dobbiamo essere molto più lucidi nella fase conclusiva. Stiamo lavorando per migliorare sotto questo punto di vista. Quando la classifica è un po’ deficitaria, come in questo momento, può darsi che la voglia di fare gol fa perdere qualcosina in termini di lucidità”.

Situazione infortunati?: “Dopo qualche defezione per influenza nelle ultime partite, posso dire che siamo tutti a disposizione. Maniero ha recuperato e sarà convocato”.