Turris, la cura Menichini funziona: tre porte inviolate di fila non capitavano da dicembre 2018

La Turris è viva, la cura di Menichini funziona e i corallini finalmente vedono la luce dopo settimane se non mesi di buio. I 7 punti in una settimana sono stati la svolta sia mentale che fisica per una squadra che stava sempre più crollando nei bassifondi della classifica. Una squadra rinata, divertente e soprattutto solida. La difesa infatti è la vera svolta del lavoro fatto da Menichini e il suo staff, tre gol subiti in cinque partite, ma soprattutto tre clean sheet di fila che a Torre del Greco non si vedevano e contavano da tantissimi anni, anche troppi.

Il dato impressionante, la Turris non faceva tre clean sheet di fila da fine 2018

Foggia, Virtus Francavilla e Potenza, sette punti, tre gol fatti e zero subiti. Un dato che fino a qualche mese fa sembrava impossibile, con una squadra che era sulla bocca di tutti per i numeri spaventosi nella casella “gol subiti”. Una squadra rinata, una difesa diventata solida, grazie si ai nuovi acquisti Ricci e Panelli, ma soprattutto per l’impronta che ha dato Menichini e il suo staff. Nonostante le continue rotazioni, la squadra ha mantenuto la sua solidità in difesa con il tecnico toscano. Chiunque è stato chiamato in causa ha risposto presente, l’ultimo è stato Esempio ieri, che nonostante le ultime panchine contro il Potenza ha dato saggio di tutte le sue qualità. Maestrelli invece è un baluardo difensivo, un lottatore che ai corallini mancava. Senza dimenticare Cocetta, rinato con la cura Menichini. Aspettando di vedere Serpe all’opera, che per ora ha giocato solo uno spezzone di partita.

Il dato è impressionante, infatti la Turris non chiudeva la porta per tre volte di fila dal 23 dicembre 2018 (trittico Palmese, Nocerina e Portici), quando sulla panchina sedeva Franco Fabiano e i corallini erano impegnati alla rincorsa del Bari di De Laurentiis. Quella striscia continuò anche nella prima sfida del 2019, arrivando a quattro, sperando che possa essere di buon auspicio per gli uomini di Menichini che lunedì sera saranno di scena a Castellammare per il derby contro la Juve Stabia.