Menichini dopo Juve Stabia-Turris: “Siamo andati sotto con un gol irregolare, siamo amareggiati”

La Turris perde il derby per una “disattenzione arbitrale” sul gol vittoria di Adorante e chiude la striscia di imbattibilità dopo tre partite. I corallini giocano un ottimo derby ma soprattutto un’ottima seconda frazione dove mettono sotto la Juve Stabia ma non basta (sfortuna poi con la traversa di Giannone negli istanti finali). In conferenza stampa ha parlato il tecnico Leonardo Menichini che ha fatto il punto sulla sfida e spiegato l’andamento della sua squadra, focus sull’ottimo secondo tempo.

Le parole di Leonardo Menichini dopo Juve Stabia-Turris

Il commento del tecnico toscano sulla partita: “La squadra ha giocato molto. Purtroppo, siamo andati subito sotto con un gol irregolare e questo lascia molto amaro in bocca. Questo episodio ha messo la gara in salita per noi e siamo stati costretti a cambiare sistema di gioco per arrivare a prendere bene gli avversari in fase di pressione. Col passaggio alla difesa a tre abbiamo giocato molto meglio. Il tutto è stato avvalorato da un grande secondo tempo da parte nostra, dove abbiamo creato cinque o sei occasioni, facendo un possesso palla importante. Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto alla fine dei conti”.

Sulle scelte di formazione e l’esclusione di Maniero: “Su Ricci credo di avere tutti difensori validi e valuto di partita in partita quelli più idonei alle nostre esigenze. Maniero? E’ rientrato in gruppo solo venerdì scorso dopo qualche settimana fermo. Sta cercando di ritrovare una buona condizione e appena lo farà ci darà sicuramente una mano preziosa per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sul futuro: “Dobbiamo cercare di prendere punti su tutti i campi fino a fine stagione, insistendo sul nostro modo di fare calcio e sfruttando tutte le occasioni che ci capitano. Sperando di essere più fortunati ma anche più precisi sotto porta nei momenti decisivi”.