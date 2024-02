Vergogna arbitrale, la Turris perde contro la Juve Stabia per un gol in fuorigioco

La Turris lotta, attacca ma non riesce a sfondare il muro della Juve Stabia e perde il derby per 1-0 con un gol al primo minuto di Adorante in netto fuorigioco. I corallini disputano una grande partita, con un ottimo secondo tempo (su cui ha più di un’occasione per pareggiare). Si mette anche la sfortuna nel percorso degli uomini di Menichini che vedono negarsi il pareggio negli ultimi istanti dalla traversa sulla grande parabola creata da Giannone con un tiro dai 30 metri. Anche la classifica ora si complica, complice la vittoria del Foggia nel finale contro il Crotone.

La cronaca di Juve Stabia-Turris

La sfida del Menti si apre subito dopo un minuto con un gol irregolare di Adorante che colpisce a porta sguarnita dopo la parata di Marcone in pieno fuorigioco (sull’azione c’è anche un dubbio tocco di mano).

La Turris prova a mettere ordine ma al 26’ è ancora la Juve Stabia a sfiorare il gol con Leone che angola il tiro ma Panelli salva tutto in scivolata. Al 36’ ci prova Casarini per i corallini ma la palla finisce alta di un soffio. Negli ultimi istanti di primo tempo i corallini provano a cercare il gol ma non arrivano pericoli verso la porta di Thiam.

Nella ripresa i ritmi sono molto più blandi, la Juve Stabia ha solo una chance, all’inizio con Meli prima e Adorante poi, con Marcone attento. Da qui inizia il monologo corallino. Al 60′ ci prova Maestrelli di testa ma la palla finisce sul fondo. Quattro minuti dopo è Nocerino ad avere la chance ma Thiam respinge (Pugliese sul tap-in dal limite spara fuori). Al 74′ è sui piedi di Jallow la chance ma ancora Thiam fa muro e devia il pallone. Nel finale Menichini manda dentro anche Giannone e al 95′ dal suo sinistro parte una fucilata ma la palla finisce clamorosamente sulla traversa e la difesa di casa spezza.

Foto: Salvatore Varo