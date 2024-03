Turris, l’iniziativa dei tifosi: navette gratis per riempire il Liguori domenica

L'iniziativa dei tifosi corallini per riempire il Liguori in vista di Turris-Taranto

Domenica la Turris torna in campo per un altro importante scontro di campionato contro il Taranto di Eziolino Capuano. Gli uomini di Menichini sono alla caccia di punti pesanti in classifica e vogliono cancellare l’ingiusta sconfitta di lunedì scorso nel derby contro la Juve Stabia. I corallini in piena corsa per salvarsi ed evitare i play-out non perdono in casa dal 13 gennaio ma dall’altra parte ci sarà un Taranto che non vuole fermarsi. I pugliesi infatti con una vittoria potrebbero salire al secondo posto in classifica.

L’iniziativa dei tifosi della Turris per riempire il Liguori, serve la spinta del pubblico

I tifosi corallini nelle ultime settimane stanno spingendo sempre di più la squadra verso l’obiettivo salvezza. Dopo la “carica” suonata domenica pomeriggio all’interno del Liguori prima della partenza dei corallini verso Castellammare di Stabia per il derby, i tifosi hanno organizzato un’altra iniziativa che punta all’obiettivo di vedere un Liguori pieno. Infatti domenica pomeriggio le varie associazioni del tifo corallino hanno deciso di voler mettere a disposizione delle navette che partiranno dal centro della città che porterà i supporters direttamente fuori lo stadio, facendo evitare il tortuoso tratto di “Via Cimaglia” e permettere a più persone possibili di essere presenti per la sfida contro il Taranto.

Questo è il comunicato in merito reso noto nella giornata di ieri dai tifosi: “Per venire incontro alle esigenze dei tifosi, ci saranno a disposizione navette gratuite per raggiungere lo stadio Liguori in occasione del match casalingo di domenica contro il Taranto. Le navette le potete trovare nei pressi di palazzo Vallelonga, dando priorità ad anziani e persone con difficoltà motorie, dalle 17 alle 18,30”.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vedere un Liguori pieno, sfruttando anche i prezzi ribassati imposti dalla società per la partita di domenica. L’invito anche da parte nostra è quello di non mancare all’appuntamento, per difendere la categoria e dare ancora lustro alla città di Torre del Greco.