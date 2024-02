Capuano avvisa: “Nessuna partita è scontata, guardate la Turris contro la Juve Stabia”

Ezio Capuano non sottovaluta la Turris in vista della sfida contro il suo Taranto

Domenica alle 18:30 al Liguori andrà in scena la sfida tra Turris e Taranto. Una partita pesante per entrambe le squadre, i padroni di casa allenati da mister Menichini sono alla ricerca di punti per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione e oltre alla corsa su Potenza e Catania, c’è quella sulla penultima (in questo momento il Monterosi) dove l’obiettivo è distaccarla di almeno nove punti. I pugliesi invece corrono nella zona alta della classifica e con una vittoria potrebbero salire al secondo posto.

Capuano non sottovaluta la Turris, ecco le sue parole in vista della sfida contro il Taranto

Il tecnico del Taranto, in un’intervista ad Antenna Sud ha fatto il punto del girone e guardando già alla sfida di domenica pomeriggio contro la Turris. Una squadra da non sottovalutare, proprio come ripete più volte: “Quando vince la mia squadra guardo poco i risultati degli altri. Qualcuno si è confermato, altre squadre hanno sofferto un po’ di più, questo a dimostrazione di come le partite siano tutte difficili. Un esempio è la Turris che lunedì scorso ha messo in difficoltà la capolista Juve Stabia, sono partite che sembrano facili alla vigilia ma poi non lo sono. Dovremo stare anche noi attenti sia domenica a Torre del Greco che nel resto del campionato”.

Il commento sul momento della sua squadra in vista di questo rush finale: “Ho fatto tanti sacrifici insieme al presidente. L’ho costruita plasmandola come un bambino. In questo momento ci stiamo riprendendo tutti i sacrifici fatti ma conosco il calcio: quello che hai fatto all’inizio non vale e alla fine devi chiudere facendo sempre meglio. In me c’è comunque l’orgoglio e la soddisfazione per aver scelto tanti uomini. Abbiamo la mente sgombra e in noi è anche aumentata la possibilità di coronare qualcosa di impensabile”.