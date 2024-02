VIDEO/ I tifosi “incontrano” la Turris durante la rifinitura: il supporto è da brividi

La Turris si prepara alla sfida di domani sera contro la Juve Stabia, per un derby che si annuncia incandescente. I corallini sono alla caccia di punti vitali per uscire dalle sabbie mobili della zona play-out mentre i padroni di casa cercano di tenere lontane le inseguitrici per correre verso la Serie B. I ragazzi di mister Menichini arrivano da sette punti nelle ultime tre partite, che hanno rilanciato una classifica che sembrava spacciata qualche settimana fa e ora si vuole fare il grande passo per vivere un girone di ritorno da protagonisti assoluti.

I tifosi incontrano la Turris nella rifinitura, il supporto è da brividi

Questa mattina la squadra di Menichini si è riunita sul campo dell’Amerigo Liguori per la rifinitura prima della sfida di domani sera. Concentrazione massima e prove di formazione, durante l’allenamento però i corallini hanno ricevuto una splendida visita, fatta da una buona fetta di supporters che hanno intonato cori e dato supporto alla squadra in vista del derby. La squadra poi staserà sarà in ritiro per poi partire domani in direzione Castellamare per una partita che sa come “esame” per confermare l’ottimo momento e trovare altri punti in chiave classifica. La Turris però c’è, e anche i suoi tifosi e questa è una delle notizie migliori, nonostante un 2024 iniziato con il piede sbagliato per varie vicende.

Derby che quest’anno sembra essere stregato, visto le due sconfitte al Liguori, in campionato e Coppa Italia (dopo i tempi supplementari). Mister Menichini vuole però invertire anche questa tendenza e con la sua squadra sogna il grande colpo, per ripetere il successo ottenuto lo scorso anno (con Padalino sulla panchina) proprio al Romeo Menti, decisivi in quel pomeriggio di settembre i gol di Leonetti e Haoudi.