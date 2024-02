Turris-Taranto, al via la prevendita dei biglietti: confermati i prezzi ribassati

Al via la prevendita dei biglietti per Turris-Taranto

Domenica la Turris torna in campo ed ospiterà il Taranto di Eziolino Capuano. Dopo quasi un mese al Liguori potrà ritornare anche il pubblico, che è pronto a spingere la squadra verso l’obiettivo salvezza. Gli uomini di Menichini vogliono rapidamente cancellare l’ingiusta sconfitta nel derby contro la Juve Stabia e per farlo puntano ai tre punti contro i pugliesi. Dall’altra parte c’è una delle migliori squadre del campionato che con un successo potrebbe salire in seconda posizione in caso di passo falso di alcune rivali, tra cui il Benevento, che sembra essere la rosa più in forma in questo momento.

Al via la prevendita dei biglietti di Turris-Taranto, ecco la guida

Questo è invece il comunicato pubblicato sui canali ufficiali dei corallini in merito alla prevendita dei biglietti per la sfida in programma domenica alle 18:30: “La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 10, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 29esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Taranto in programma domenica 03 marzo alle ore 18.30.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 5 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 7 euro

Le donne e gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori”.