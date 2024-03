ESCLUSIVA/Il doppio ex Yeboah: “Turris-Taranto? Che vinca il migliore. Torre è stato il mio punto di partenza”

L'intervista al doppio ex David Johnson Yeboah in vista di Turris-Taranto

Domenica alle 18:30 l’attenzione è tutta sull’Amerigo Liguori con l’importante sfida tra Turris e Taranto. Una partita molto sentita e con tanti bei precedenti e tanti calciatori passati per entrambe le piazze. Uno di questi è David Johnson Yeboah, il forte esterno ghanese ha giocato nella Turris nel 2015, prima di passare proprio ai pugliesi e chiudere la stagione con la maglia rossoblu. Ai nostri microfoni il calciatore ha raccontato alcuni retroscena della sua duplice avventura tra bei ricordi e qualche rimorso.

Le parole di Yeboah tra Turris e Taranto e il famoso trasferimento

Il primo pensiero appena senti Turris e Taranto?: “I brividi perché sono due squadre in cui sono stato felice, sono entrambe due bellissime piazze. Anche perché sono state quelle che mi hanno accolto quando sono arrivato in Italia. La Turris è stato uno dei miei punti di partenza, poi Taranto è la storia, merita tanto è un posto speciale”.

Proprio dalla Turris sei passato al Taranto nel dicembre del 2015, raccontaci qualche retroscena di quella trattativa: “Avevo iniziato bene alla Turris, anche se non segnavo tanto. La svolta è arrivata proprio nella partita contro il Taranto, è lì che i pugliesi mi hanno notato. Quando è arrivata la proposta ne ho parlato con il direttore Vitaglione che mi ha lasciato andare. A Taranto però ho un rimorso, mi feci male e non riuscii ad esprimere al meglio. Anche i miei amici lo sanno bene, come ci tenessi a fare bene in quella piazza, ma sono stato sfortunato”.

Il ricordo di Torre del Greco e dello spogliatoio corallino

Un bellissimo rapporto quello con la piazza di Torre del Greco, ma soprattutto con quello spogliatoio, che ricordi hai?: “Torre del Greco è stato il mio punto di partenza, mi ha coccolato e cresciuto calcisticamente, a Torre ho imparato l’italiano ed ho mosso i primi passi concreti nel calcio. Di quello spogliatoio ricordo tutto con grande sorriso, c’era il capitano Ciro Manzo che mi prendeva sempre in giro perché mi voleva bene. Poi avevamo signor calciatori come Tarallo che mi hanno trasmesso tanta disciplina e mi hanno aiutato a migliorare”.

Il pronostico per la partita di domenica e la nuova avventura di Yeboah

Un pronostico per la partita di domenica?: “No non posso, è una scelta difficile, ho il cuore spaccato a metà. La Serie C quando posso la seguo, ho visto qualche partita, il Taranto mi ha impressionato tanto. Come pronostico dico che vinca la squadra migliore in campo, ma non altro”.

Ora sei alla Sarnese, come sta andando questa tua nuova esperienza?: “Sta andando benissimo, era una bella sfida perché è tutto nuovo per me, però mi sto divertendo tanto. Vorrei chiudere la stagione in grande, confermando i numeri che sto facendo. Il sogno poi rimane quello di salire in serie C, sfortunatamente la Lega ha regole molto serrate con noi stranieri, spero un giorno di riuscire ad esaudire questo sogno”.