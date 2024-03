VIDEO/ L’ennesimo torto arbitrale subito dalla Turris: il rigore su Scaccabarozzi è netto

La Turris cade in quel di Giugliano al termine di una sfida che ha avuto strascichi polemici sull’arbitraggio del signor Bordin della sezione di Bassano del Grappa. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti il dubbio rigore nel primo tempo non concesso per fallo di mani, e il fallo su Scaccabarozzi nella ripresa: il centrocampista viene tirato giù in area da dietro in modo plateale, ma per per l’arbitro è tutto regolare, e tra le proteste lascia proseguire il gioco. Decisione che nemmeno a Menichini è andata giù, con il tecnico che ha attaccato senza veli l’arbitraggio nel post-partita. Questione arbitrale su cui anche noi con Turris Live abbiamo approfondito più volte anche nell’ultima puntata andata in onda lunedì scorso.

L’episodio di Giugliano-Turris, il rigore su Scaccabarozzi è clamoroso

Il rigore non concesso ha aperto una polemica social senza fine. L’episodio si è consumato nella ripresa al minuto 79, quando Scaccabarozzi si è involato in area dopo aver saltato un paio di avversari per poi essere atterrato platealmente da dietro dal numero 34 dei padroni di casa, Maselli. Il fischio dell’arbitro arriva, ma clamorosamente a favore dei padroni di casa per un fallo in attacco del centrocampista corallino. Provvedimento che fa scattare tutta la panchina in campo per protestare, tra l’incredulità generale e dei tesserati corallini.

Incredulità anche sul volto di Scaccabarozzi, che con gesti plateali indica l’uscita del campo in segno di protesta. Mentre i suoi compagni si dirigevano attorno all’arbitro per capire i motivi di tale decisione così controversa, il calciatore del Giugliano continuava una “triste sceneggiata” per terra. L’episodio è stato poi commentato anche da mister Menichini in conferenza stampa che si è esposto così: “E’ un periodo dove siamo sfortunati, oltre la traversa c’era un rigore su Scaccabarozzi netto, poi il rigore su Saccani di domenica scorsa, il gol in fuorigioco contro la Juve Stabia, forse siamo sfortunati con gli arbitri o c’è poca attenzione nei nostri confronti. Sono amareggiato perché stiamo raccogliendo meno rispetto a quanto meritiamo”.