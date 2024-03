I Carnaloni, l’eccellenza a Torre del Greco: il nuovo ristorante è già diventato il tempio della carne

A Torre del Greco c’è I Carnaloni. Un nome che è tutto un programma, per un ristorante che arricchisce in maniera importante l’offerta culinaria della città corallina, che rispetto alle altre località della fascia costiera vesuviana probabilmente è un po’ troppo indietro in fatto di locali e movida. Un ambiente giovane, curato, piacevole alla vista ma soprattutto al palato con una scelta eccellente in fatto di carni ed anche di beverage, con un’ampia scelta di vini e distillati da miscelare in ottimi cocktails che accompagnino il pasto in maniera meno convenzionale ma molto sorprendente.

I Carnaloni a Torre del Greco: il tempio della carne

Nel nome stesso del locale si nasconde la sua filosofia: I Carnaloni è un posto dove il ruolo principe è quello della carne, con un menù che offre una grande scelta di tagli tutti di ottima qualità, integrato con le opzioni di giornata, particolari specialità che dànno un valore aggiunto sia qualitativo che di vivacità all’offerta del ristorante, dove ogni giorno si può mangiare qualcosa di diverso. Tutto questo sentendosi a casa, tra fratelli, rispettando il senso partenopeo della parola carnale che evoca affetto, calore umano, la dolcezza dei buoni sentimenti, la generosità.

Nella nostra visita a I Carnaloni ci siamo affidati ai consigli di Ciro e Lanfranco. Prima di tutto un tris di tartare di scottona, dalle tre diverse declinazioni: al naturale, con maionese alle nocciole e con capperi e senape. La goduria si è manifestata non appena il primo boccone è stato portato al gusto, con una carne tenerissima come il latte, succosa, pulita. Poi il carpaccio di black angus affumicato con spuma tonnata, che si è effettivamente sciolto al contatto con la saliva. Molto interessanti gli abbinamenti, decisi ma mai prevalenti sulla carne, rispetto alla quale mantengono il proprio ruolo di accompagnamento fedele.

Come portata principale un filetto di manzo Danese, uno dei tagli fuori menù che sono la vera ricchezza de I Carnaloni. La Danese si è rivelata una carne estremamente tenera e succulenta, il cui sapore unico si è espresso al massimo grazie ad una perfetta cottura ed un condimento minimale, olio extra vergine e un pizzico di pepe, poiché il suo gusto naturale non necessita di altro che, al contrario, quasi la rovinerebbe.

Molto sfiziosa la selezione di dolci, dove spiccano quelli a forma di bun e di caciocavallo. Ampia la carta dei vini, ma chi voglia sperimentare qualcosa di insolito può ordinare un cocktail, magari selezionandolo dai signature i quali contengono tutti un elemento citrico che si sposa benissimo con le carni.

