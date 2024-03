Sulle ali di Jallow! La Turris batte il Catania 2-1 con una prestazione stoica

La Turris vince, convince e regala una gioia ai propri tifosi battendo il Catania per 2-1. Mattatore della sfida Jallow autore di una doppietta nella prima frazione. I corallini esultano e si rilanciano in classifica portandosi a -3 proprio dal Catania. Mentre aumenta il gap dalle squadre sotto, Monterosi su tutte.

La cronaca di Turris-Catania

La Turris parte a bomba con Scaccabarozzi che ha subito la chance per far passare in vantaggio i suoi ma spara alto. Al sesto è Marsura a rispondere per il Catania ma spara fuori. La partita vive una fase di stallo fino al 23’, minuto in cui Jallow la sblocca con un eurogol, controlla a disorientare l’avversario e insacca di potenza per l’1-0. I corallini mantengono alto il pressing e con Franco sfiorano il 2-0, tiro sul fondo. Ma pochi minuti dopo ancora Jallow fa esplodere il Liguori bucando Furlan con un bel tiro di destro. Nel finale sempre Jallow ha la chance per il terzo gol ma gli ospiti salvano sulla linea dopo una duplice occasione (nell’azione c’è anche un contatto dubbio tra l’attaccante gambiano e il portiere ospite).

La ripresa si apre con il rosso per doppio giallo di Cocetta che nel giro di cinque minuti si prende la duplice sanzione lasciando i suoi in dieci. Menichini passa ai cambi mettendo Casarini, De Felice e Panelli per Maniero, D’Auria e Jallow. Ma al 73’ il Catania accorcia le distanze con Cianci che di testa insacca Marcone per il gol che accorcia le distanze. Gli ospiti provano l’assalto, Marcone sventa ogni minaccia con i corallini arroccati nella propria metà campo. E dopo 6 interminabili minuti di recupero dove la Turris gestisce bene le ultime azioni catanesi, l’arbitro fischia la fine scatenando la bolgia del Liguori che può finalmente esultare e si rilancia in classifica.