Petardo esploso nel cassonetto mentre getta la spazzatura: 39enne ferito a Torre del Greco

Uomo ferito a Torre del Greco in corso Umberto I a seguito dell'esplosione di un petardo

A Torre del Greco nella giornata di ieri infatti, un cittadino è stato ferito da un petardo esploso dentro un cassonetto in corso Umberto I. Sul caso sono iniziate le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire con chiarezza la vicenda. L’uomo ferito dall’esplosione è invece stato successivamente dimesso dall’ospedale Maresca con una diagnosi di dieci giorni a seguito di alcune ferite alla regione frontale destra.

Uomo ferito da un petardo, la ricostruzione dell’episodio a Torre del Greco

Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone ignote avrebbero fatto esplodere un petardo di costruzione artigianale, chiuso dentro un cassonetto della spazzatura verso le 23:45 della giornata di ieri. Il petardo, però, non sarebbe esploso interamente. Motivo per cui qualche minuto dopo c’è stato un successivo scoppio che ha ferito un signore di 39 anni che era nelle vicinanze per gettare la spazzatura negli appositi cassonetti.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Maresca. Sottoposto agli esami del caso, è stato poi dimesso con una diagnosi di dieci giorni per una “ferita lacero contusa alla regione frontale destra”. Sul caso proseguono le indagini delle forze dell’ordine che dovranno risalire agli eventuali responsabili. Saranno decisive le immagini dei vari negozi nelle vicinanze.

Ricordiamo che lo scoppio è avvenuto a corso Umberto I, strada che è ancora chiusa al transito veicolare a seguito del palazzo crollato lo scorso 16 luglio e che tarda a riaprire a causa di alcune dinamiche burocratiche e per le indagini ancora in atto.