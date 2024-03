La Turris strappa un pareggio contro l’Audace Cerignola: la classifica si compatta

La Turris ritorna dalla Puglia con un punto in più. I corallini di mister Menichini gestiscono l’Audace Cerignola e portano a casa lo 0-0. Non una grande partita, dove hanno prevalso le difese, ma nonostante ciò la squadra campana deve ringraziare Marcone che con un paio di parate provvidenziali ha tenuto a galla i suoi. In classifica i corallini recuperano un punto al Catania (caduto in casa contro il Giugliano). Mentre dietro il Monopoli si avvicina di due lunghezze.

La cronaca di Audace Cerignola-Turris

La Turris parte meglio e ci prova subito con Contessa ma il suo tiro finisce docile tra le braccia di Krapikas, qualche minuto dopo ancora i corallini all’attacco ma Scaccabarozzi manda alto su buon suggerimento di Maniero. Dopo una fase di studio si affaccia in avanti anche l’Audace Cerignola con Tascone ma la palla finisce sul fondo. Al 40′ ancora i padroni di casa, ancora con Tascone, ma questa volta è Marcone ad impedire il gol al centrocampista. Prima dell’intervallo ancora Cerignola, stavolta è D’Andrea a provarci, ma la palla finisce a lato della porta corallina.

Il primo brivido della ripresa è al 61′ di stampo Cerignola con Russo, che fa tutto bene col sinistro e poi calcia trovando la deviazione di un difensore corallino che mette in angolo. Menichini prova a smuovere i suoi mandando in campo Casarini per Siega ma è ancora l’Audace a sfiorare il gol, ancora con Tascone, ma la palla finisce sul fondo. Al 73′ ritorna la Turris in avanti, ma Contessa sciupa da buona posizione calciando debolmente. Ancora cambi con Maniero che esce per De Felice e la Turris prova ad insistere in avanti. All’84’ Marcone è provvidenziale su Carnevale che da pochi passi si fa ipnotizzare dal portiere ex Sorrento. Nel finale i padroni di casa chiudono in dieci per un rosso diretto a Martinelli per un pestone a De Felice (entrato pochi minuti prima) steso a terra.