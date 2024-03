Turris, il Catania perde nell’anticipo: i corallini cercano l’aggancio in classifica

Il turno di Serie C prima della Pasqua si è già aperto nella giornata di ieri, ed ha riservato una bella sorpresa per i tifosi corallini. Il Catania di Zeuli infatti ha perso la sfida del Massimino contro il Giugliano per 2-3. Storica vittoria per i campani (la prima contro il Catania in esterna) a conferma del grande momento degli uomini di Bertotto (che nel weekend scorso avevano battuto anche l’Avellino). Ennesimo stop invece per il Catania che adesso è in serio pericolo, con la vittoria della Turris ci sarebbe un aggancio in classifica che qualche settimana fa era utopia.

Il Catania crolla in casa, la Turris e il Monopoli sognano in grande

Una partita stregata quella dei catanesi, prima il vantaggio di Cianci e poi la rimonta campana, orchestrata da Salvemini che prima pareggia e poi è decisivo nel gol del vantaggio siglato da Ciuferri. Il Catania è ancora vivo e pareggia con Bouah pochi minuti dopo. Ma nel finale la doccia fredda, è ancora Salvemini ad essere decisivo con un colpo di testa spalle alla porta che regala la vittoria ai suoi.

La classifica dunque si fa sempre più interessante per le inseguitrici, in primis per la Turris che in caso di vittoria nella difficile trasferta di Cerignola (calcio d’inizio domani alle 20:45) aggancerebbe proprio il Catania in classifica (che rimarrebbe sopra in virtù della migliore differenza reti). Occasione anche per il Monopoli, che in caso di vittoria in casa contro il Sorrento (calcio d’inizio alle 14:00) si porterebbe a -3 dai siciliani, rendendo il finale di campionato ancora più complesso per i rossoblu, che la settimana prossima saranno chiamati anche alla sfida di ritorno della finale di Coppa Italia Serie C contro il Padova (andata 2-1 per i biancorossi).