VIDEO/ Turris, il Catania prossimo avversario: scontri a Padova e possibile trasferta a porte chiuse

La Turris si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro il Catania. Per i corallini è una sfida da non poter sbagliare, con la vittoria che è l’unico risultato che può mantenere vivo il sogno salvezza diretta senza passare per i play-out. Il Catania, prossimo avversario, ieri sera ha disputato la finale d’andata di Coppa Italia contro il Padova (persa 2-1). A tenere però in voga la partita è stato l’episodio capitato tra le due tifoserie durante l’intervallo, con i tifosi siciliani che hanno assaltato un settore dei padroni di casa scatenando un tafferuglio.

Gli scontri tra tifosi del Catania e del Padova, a rischio la trasferta contro la Turris

Il tutto si è scatenato durante l’intervallo. I tifosi del Catania abbandonano il proprio settore e si fiondano sulla pista d’atletica che circonda il rettangolo verde. Una furente corsa e poi il contatto, con gli ultras padovani (situati nella tribuna opposta a quella centrale, in attesa di avere la propria curva). Da lì sono poi partiti gli scontri, con i tifosi catanesi che strappano uno striscione e portano con sé come “trofeo di guerra”. Tra lanci di fumogeni e petardi, si è consumata questa ennesima triste scena per il calcio italiano (l’ultima in Casertana-Foggia, di fine 2023). Il tutto con la polizia che tarda ad intervenire a placare le acque, mentre dall’altra parte dello stadio tutti sono a riprendere con i proprio telefoni.

Ad aggravare la situazione, un gemellaggio, quello tra Palermo e Padova. Questo il motivo secondo molti dell’agguato, attacco su cui la Lega Pro non intende sorvolare, visto che la sfida era in diretta sui canali della Rai, con una figuraccia dunque a livello nazionale. Con molta probabilità i siciliani non saranno andranno in trasferta a Torre del Greco, ma si rischia di più, ovvero la chiusura del Massimino per più di qualche partita e la partita di ritorno proprio contro il Padova.