Menichini dopo Audace Cerignola-Turris: “Cerchiamo sempre il massimo, oggi era ostica”

La Turris strappa un buon pareggio contro l’Audace Cerignola, i corallini gestiscono il risultato e prendono un punto che mette il Catania più vicino e tiene il Monterosi a distanza di sicurezza (occhio però al Monopoli). Dopo la sfida in conferenza stampa si è presentato il tecnico corallino, Leonardo Menichini che ha detto la sua sulla partita rispondendo alle domande della stampa.

Le parole di Menichini dopo Audace Cerignola-Turris

Il commento sulla sfida di oggi: “Abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario di grande livello. Avremmo voluto vincerla, diciamo che siamo comunque riusciti ad allungare la nostra striscia positiva su un campo dove non è facile per nessuno far punti. Abbiamo lottato su ogni pallone e questo fa parte della nostra crescita. Dobbiamo perciò continuare su questa strada, provando a finalizzare meglio. Ribadisco che noi cerchiamo sempre il massimo in tutte le gare: a volte ci riusciamo, a volte no. Oggi non siamo riusciti a fare gol, pur avendo avuto alcune opportunità interessanti nell’arco del match che magari potevamo sfruttare meglio, ma tutto sommato il risultato è giusto per quanto visto in campo. Tutte le volte che c’è stata la possibilità di ripartire volevamo far male, ma di fronte avevamo un avversario comunque difficile come il Cerignola, la cui classifica a mio avviso non rispecchia il valore della rosa. Questo pareggio ci permette di allungare la nostra striscia positiva, consapevoli che in uno stadio così ostico non è agevole per nessuno raccogliere punti”.

Siega?: “Ho scelto lui dall’inizio, nelle vesti di trequartista, perché volevo isolare Capomaggio, essendo il playmaker del Cerignola. Quando ho visto che faceva fatica a schermarlo, allora l’ho arretrato di qualche metro, passando al 3-5-2. Nel complesso ha fatto una buona gara, come il resto della squadra”.