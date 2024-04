Turris-Avellino, al via la prevendita dei biglietti: domenica tutti al Liguori

Domenica la Turris torna in campo per il derby contro l’Avellino. Gli uomini di Menichini dopo il pareggio strappato in quel di Cerignola sono chiamati a fare i tre punti nella prossima sfida del Liguori. Dall’altra parte però c’è un Avellino che ha fame di punti e vuole agganciarsi al Benevento secondo in classifica. In vista della sfida la Turris ha reso noto le modalità di acquisto per i tagliandi, confermati i prezzi ribassati, serve la spinta di tutti per arrivare all’obiettivo salvezza, che settimana dopo settimana sembra sempre più vicino.

Turris-Avellino, al via la prevendita dei biglietti

Questo è il comunicato in merito la prevendita dei biglietti, pubblicato dai corallini in mattinata. La nota ufficiale: “La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 10, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 35esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Avellino in programma domenica 07 Aprile alle ore 20.45. Si comunica inoltre che fino ad ulteriori disposizioni, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Avellino in tutti i settori dello stadio. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Donne e Under 18: 5 euro senza diritti di prevendita

Under 14: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Donne e Under 18 : 5 euro

Under 14: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Gli under 14, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori”.