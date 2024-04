Turris-Avellino, l’arbitro sarà Emmanuele di Pisa: il fischietto torna al Liguori dopo oltre tre anni

La Turris si prepara alla sfida di domenica sera contro l’Avellino. Gli uomini di Leonardo Menichini sono chiamati nuovamente a fare risultato grosso in casa per avvicinarsi sempre di più alla salvezza diretta (che in questo momento è in mano ai corallini). In vista del derby, in mattinata è stato resa nota la terna arbitrale per la partita e l’arbitro designato è Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ravera della sezione di Lodi e Michele Piatti della sezione di Como con Andrea Calzavara della sezione di Varese quarto ufficiale

Turris-Avellino a Marco Emmanuele, i precedenti

Il fischietto di Pisa è uno tra i più esperti nella Serie C. Nonostante ciò nel girone C solamente una volta ha arbitrato la Turris. L’unico incrocio è durante la stagione 2020/21, quando i corallini si imposero 2-0 contro la Cavese nell’ultima giornata prima della sosta di Natale, il 23 dicembre 2020. Partita tutto sommato tranquilla con solo 4 cartellini gialli alzati ed un rosso ad Emmanuele Matino per una rissa accesa negli ultimi minuti. Era la Turris di Franco Fabiano che in quella prima parte di campionato si era messa in pianta stabile nelle primissime posizioni, grazie ad una grande solidità difensiva e la ribalta di Luca Pandolfi (venduto poi nel mercato di gennaio al Brescia).

Emmanuele però sembra essere un vero e proprio portafortuna per gli irpini. Infatti con l’Avellino sono sette i precedenti con sei vittorie ed una sola sconfitta. Ko arrivato nel 2018 in Serie D in un Avellino-Trastevere finito 1-4. I successi invece sono sparsi proprio tra Serie C e D, l’ultimo è la vittoria esterna per 1-3 contro il Foggia. Le partite arbitrare in esterna dei lupi, sono due, oltre il successo in terra pugliese c’è anche la vittoria, sempre in Serie D, contro il Latina con un netto 0-2.