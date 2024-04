Lavori in corso a Torre del Greco, 10 giorni di disagi in zona Circumvesuviana

Ancora una strada parzialmente chiusa per lavori a Torre del Greco, questa volta nella zona della Vesuviana centrale: i lavori di rifacimento del manto stradale dureranno 10 giorni.

Lavori stradali in Vesuviana, divieto di sosta e transito temporaneo

Da lunedì 8 aprile e per i successivi dieci giorni via della Repubblica e viale Ungheria saranno interessati da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. È questo l’annuncio che arriva da Palazzo Baronale, che per poco più di una settimana complicherà la vita ai residenti del quartiere Vesuviana.

Il quartiere, densamente abitato, già convive periodicamente con le chiusure stradali dovute alle prescrizioni di sicurezza in occasione delle partite casalinghe della Turris: questa volta, i disagi saranno però legati a lavori di manutenzione proprio nella strada che porta allo stadio Amerigo Liguori.

Viale Ungheria, i lavori previsti

Fresatura del manto bituminoso, messa a quota dei chiusini e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminosi gli interventi annunciati dall’ufficio programmazione e assetto del territorio, che ha recepito le indicazioni giunte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dal vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese.

Per tali ragioni, come da specifica ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Salvatore Visone, dal prossimo 8 aprile, e fino a mercoledì 17 aprile, dalle 7 alle 18 è istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su ambo i lati in via della Repubblica, piazzale della Repubblica e viale Ungheria. Il divieto di transito veicolare sarà in vigore solo per il tempo strettamente necessario ai lavori lungo le stesse arterie.

Va avanti il programma di manutenzione stradale

Prosegue senza sosta, quindi, il programma di sistemazione delle sedi stradali, manutenzione e ripristino di asfalto e segnaletica messo in campo dall’amministrazione comunale in diverse zone della città. Al momento è ancora aperto il cantiere di via Curtoli, per le opere propedeutiche all’istituzione del senso unico alternato: i lavori dovrebbero terminare, da cronoprogramma, il 7 giugno.