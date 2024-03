Lavori a via Curtoli, strada chiusa e traffico in tilt

Cominciati ieri 11 marzo i lavori a via Curtoli per il ripristino del manto stradale, l’allargamento dei marciapiedi e le altre operazioni necessarie all’istituzione del senso unico alternato sulla strada nella zona alta di Torre del Greco.

Via Curtoli, lavori in corso per il senso unico alternato

Era nel programma del sindaco Luigi Mennella e da ieri 11 marzo il cantiere è aperto: un’altra piccola rivoluzione stradale ma molto importante per i residenti della zona alta di Torre del Greco e per i tanti che frequentano la zona, dove insistono importanti istituti scolastici ed una via alternativa dal centro per lo svincolo autostradale.

Stiamo parlando di via Curtoli, che nei programmi dell’attuale amministrazione diventerà percorribile a senso unico alternato, pare regolato da impianto semaforico: un’idea per snellire da una parte il traffico dei veicoli che da Torre nord e contrada Montedoro devono raggiungere il centro (oggi la strada è percorribile solo in senso opposto, in direzione mare-monte) e dall’altra mettere in sicurezza il transito dei pedoni con dei marciapiedi più ampi.

Tre mesi di calvario per studenti e genitori

Secondo l’ordinanza dirigenziale, i lavori terranno chiuso il transito e la sosta sul tratto di via Curtoli dal civico 1 (intersezione con via C.Colombo) al ponte autostradale dall’11 marzo al 7 giugno. Disagi soprattutto per i genitori che intendono accompagnare i propri bambini all’istituto scolastico Giovanni Paolo II, il cui accesso è proprio a ridosso del sovrappasso.

Unica alternativa è passare per il centro cittadino: difatti, fin dalle prime ore di oggi 12 marzo via Circumvallazione risultava più intasata del solito. Una lunga coda di auto obbligate a raggiungere la rotonda autostradale e quindi via Scappi per raggiungere le scuole.

Un disagio che durerà per i prossimi tre mesi, prima di vedere la fine dei lavori ed il tanto agognato doppio senso (seppur con la formula del senso unico alternato). Il senso di percorrenza mare-monte fu deciso dopo un gravissimo incidente che coinvolse un tir in discesa nel 2008: il bilancio fu di un morto e 6 feriti.