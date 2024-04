Il Liguori si prepara al sold-out: la Turris chiamata a vincere contro l’Avellino dopo i risultati degli altri campi

Sale l’attesa per il derby di questa sera tra Turris ed Avellino. I corallini di Leonardo Menichini hanno vissuto una settimana decisiva, questa sera non si può sbagliare e la piazza di Torre del Greco sta spingendo a più non posso in vista del derby. Anche lo stesso tecnico toscano ieri in conferenza stampa ha caricato i suoi, parlando sia ai calciatori che alla piazza facendo capire che la Turris è pronta. Necessario fare punti e soprattutto vincere, soprattutto vedendo i risultati che sono maturati sugli altri campi tra ieri ed oggi pomeriggio.

Tutto pronto per il sold-out in vista di Turris-Avellino, nel mentre arrivano i risultati delle altre

Mattinata decisiva in vista della sfida di questa sera sul fronte tagliandi. Infatti mancano una cinquantina di biglietti al sold-out (che con tutta probabilità saranno venduti al botteghino prima della sfida). Si arriverà dunque a quota 2059 tagliandi, un vero e proprio record per la Turris da quando è risalita in Serie C. Di questi 2059 si aggiungeranno poi i 550 tifosi ospiti che hanno mandato in sold-out il settore dedicato a loro in pochissime ore venerdì pomeriggio. Si prospetta dunque un Liguori infuocato, per una sfida che vale tantissimo.

Nel mentre sono arrivati i primi risultati dagli altri campi. Aspettando la Virtus Francavilla che nel tardo pomeriggio giocherà contro il Catania, nella giornata di ieri il Monopoli ha espugnato Giugliano grazie ad un gol negli ultimissimi minuti di Tommasini. Mentre alle 14:00 il Messina ha battuto il Monterosi per 2-1, inutile nel finale il forcing degli ospiti che ha portato solo alla rete di Eusepi che ha accorciato le distanze. In questo momento i corallini sono chiamati a fare risultato per risuperare il Monopoli e allungare ancora sul Monterosi che ora è chiamata ad una difficile rimonta.