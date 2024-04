Menichini dopo Turris-Avellino: “Ho fiducia nei ragazzi. Il rosso ha indirizzato la gara”

Una Turris amareggiata e delusa quella vista uscire dal Liguori dopo il ko di questa sera contro l’Avellino. Delusione evidente anche da parte del tecnico Leonardo Menichini che nelle conferenza stampa post partita ha provato a spiegare il suo punto di vista e gli umori dopo questa sconfitta con una classifica che si accorcia sempre di più sia sopra che sotto.

Le parole di Leonardo Menichini dopo Turris-Avellino

Il commento del tecnico corallino sulla partita: “E’ chiaro che l’episodio del rigore con espulsione ha indirizzato fortemente la gara. Rovinandola, anche perché eravamo partiti molto bene riuscendo a gestire molto bene l’Avellino. Magari l’avremmo persa comunque contro un Avellino costruito per vincere il campionato, ma sicuramente con la parità numerica la nostra prestazione sarebbe stata diversa e non quella poi vista. Dopo essere rimasti in inferiorità, ho messo Saccani a fare il braccetto per cercare non solo di difenderci e pensavo che lui potesse spaziare su entrambi i fronti, provando a proporre qualcosa in fase di possesso. Ma il raddoppio dell’Avellino ci ha definitivamente tarpato le ali”.

“Voglio rivedere l’episodio del rigore, perché dalla panchina non mi è parso molto chiaro. Nel caso dell’espulsione di Esempio non so bene cosa sia successo, ma bisogna stare attenti a prendere decisioni del genere, che possono decidere una stagione, a meno che non siano successe cose davvero gravi”.

In vista del Latina e delle ultime tre partite: “Dobbiamo ripartire subito con entusiasmo e voglia. Consapevoli che venivamo da un buon percorso. Ho sempre detto che questo campionato si deciderà solo all’ultima giornata, pertanto i conti li faremo alla fine, non guardiamo ogni squadra attorno a noi. Pensiamo a noi stessi e poi vedremo alla fine. Ma ho ancora fiducia in questi ragazzi e lo ribadisco ancora una volta”.