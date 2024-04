Turris-Avellino, l’arbitro Emmanuele bocciato dalla stampa: “Prova insufficiente, è da 4”

Nonostante la partita si sia chiusa domenica sera, il derby tra Turris ed Avellino continua a far parlare. Gli episodi sono tanti, le discussioni sull’arbitro anche. Marco Emmanuele, fischietto di Pisa, è stato l’assoluto protagonista favorito da un derby in cui hanno regnato il nervosismo e i cartellini (come i due sventolati a Maestrelli nel giro di qualche minuto nella prima frazione). Dopo i responsi del Giudice Sportivo, sono arrivate anche le prime parole da parte della stampa nazionale sull’arbitro toscano e i giudizi sono tutt’altro che positivi.

L’arbitro di Turris-Avellino è gravemente insufficiente, il giudizio della stampa nazionale

Il giudizio più pesante è sicuramente quello dell’esperto giornalista di Serie C, Luca Esposito che sul portale TuttoC, si esprime così sulla prima di Marco Emmanuele durante Turris-Avellino: “Insufficiente è la prestazione del ddg nel derby campano. Il ddg non dimostra la giusta personalità. Commette una serie di errori sia sotto il profilo tecnico e disciplinare. Errore al 22′ quando concede il penalty (dubbio) agli ospiti ed espelle per doppia ammonizione (la prima è stata al nostro avviso eccessiva) Maestrelli. Nella circostanza non andava sanzionato il fallo poiché il difensore tocca chiaramente prima il pallone e poi il calciatore. Voto Arbitro 4″.

Il giudizio sull’arbitro ha scatenato subito tante polemiche, sia tra i tifosi corallini che tra quelli dell’Avellino. Oltre alla mancata buona gestione della rissa all’intervallo, nell’occhio del ciclone c’è la doppia ammonizione di Maestrelli, l’episodio del rigore rimane dubbio, come ci ha spiegato lo stesso difensore durante l’ultima puntata di Turris Live. Nel mentre il fischietto di Pisa nel prossimo turno non ci sarà (con le designazioni uscite nella mattinata odierna) e rischia di vedere il suo campionato chiudersi qui. In ogni caso in casa Turris ora è il momento di guardare avanti e focalizzarsi sul Latina.