Le parole di Menichini dopo Latina-Turris: “Con le chiacchiere non si fa nulla, dobbiamo restare sul pezzo”

Colpo Turris nella trasferta di Latina con il gol decisivo di Pugliese nel finale. I corallini adesso sognano la salvezza diretta, in attesa dei risultati che arriveranno stasera dagli altri campi. Dopo il bellissimo successo in conferenza stampa si è presentato il tecnico Leonardo Menichini che ha speso parole d’amore per il suo gruppo e adesso mancano due finali al traguardo.

Le parole di Leonardo Menichini dopo Latina-Turris

Le parole del tecnico sul successo della Turris in trasferta di oggi pomeriggio: “Ha giocato bene sia chi è partito dal 1’, sia chi è entrato nel secondo tempo. Già era successo in passato. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, ci sarà modo, poi, di analizzare la partita con calma nelle prossime ore. Il Latina è un’ottima squadra c’è poco da dire, ci ha costretto anche a giocare difensivamente per alcuni tratti della partita. Ma abbiamo tirato fuori una prestazione di carattere e grinta, quella che volevo vedere. A chiacchiere non si fa nulla. Il calcio non ha memoria, dobbiamo sempre stare sul pezzo. E allora li vieni premiato, appena perdi la concentrazione vieni punito”.

Sulle prossime partite: “Era da mesi che non vincevamo in trasferta, sappiamo, però, che la classifica è molto complicata. Questi tre punti ci fanno crescere l’autostima, da qui alla fine saranno due gare difficilissime da non sottovalutare. Chi pensa che faremo6 punti facilmente sbaglia di grosso, dovremo avere grande spirito di sacrificio. Questo è un messaggio per giocatori, società e tifoseria: le partite vanno vinte sul campo, non a parole. È importante, ogni tanto si può anche avere un pizzico di fortuna. Anche con l’Avellino avevamo iniziato bene, poi gli episodi hanno indirizzato la gara verso i nostri avversari. Dobbiamo rimanere umili e cercare di ottenere il meglio da queste ultime due partite