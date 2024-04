Pugliese d’autore! La Turris sbanca Latina (1-2) nel finale. La corsa alla salvezza diretta è viva

La Turris sbanca Latina grazie ad un gioiello nel finale di Pugliese su assist di Giannone. I corallini erano inizialmente passati in vantaggio grazie al secondo sigillo stagionale di Cocetta, per poi farsi recuperare da Mazzocco. I corallini però con una ripresa molto attenta riescono a sbancare Latina e si portano nel pieno della lotta salvezza. Ora però bisogna aspettare i risultati di Catania, Virtus Francavilla e Monopoli che giocheranno in serata.

La cronaca di Latina-Turris

La Turris parte subito forte e schiaccia il Latina nella propria area di rigore. Al nono i corallini passano in vantaggio grazie al gol di Cocetta che sfrutta la respinta del palo su tiro di De Felice e insacca per lo 0-1. I padroni di casa provano a rialzarsi con Di Livio che però viene chiuso al momento del tiro. Al 27′ ancora Turris, stavolta Jallow che da ottima posizione colpisce in modo goffo il pallone sciupando una grande chance. I nerazzurri salgono di ritmo, prima Greco, poi Paganini spaventano Marcone. Per poi arrivare al gol del pareggio al 41′ con Mazzocco che di sinistro da fuori area beffa Marcone e insacca il gol del pareggio.

La ripresa inizia con ritmi molto bassi, il primo sussulto è al 61′ di Cocetta, ispiratissimo, che cerca la doppietta personale con un tiro dalla distanza ma il pallone finisce docile nelle mani di Guadagno. Menichini prova ad alzare il ritmo mandando in campo Pugliese e Maniero per Siega e De Felice. Al 78′ però la chance colossale è per il Latina, Fabrizi a tu per tu con Marcone si fa ipnotizzare, la palla però rimane lì e viene salvata sulla linea dalla difesa corallina. Sul corner successivo altra chance per i padroni di casa con Vona che in spaccata non trova la porta. All’86’ la svolta, punizione affidata al piede di Giannone (entrato qualche minuto prima), palla che taglia l’area e Pugliese al volo insacca, scatenando l’esultanza dei corallini. Nel finale i padroni di casa rimangono anche in dieci per l’espulsione di Di Livio che commette un intervento killer proprio su Pugliese.