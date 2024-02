Turris, spettacolo Pugliese: il classe 2004 è il “Principino” della rivoluzione corallina

La Turris ieri è finalmente tornata alla vittoria, con un calcio duro, maschio e concreto gli uomini di Menichini hanno battuto il Foggia per 2-0 rilanciandosi in classifica e per la corsa alla salvezza, con l’obiettivo che adesso è a solo due punti. I corallini sembrano rinati e rigenerati dalla cura Menichini, dopo il beffardo pareggio contro il Messina e la sconfitta contro il Picerno, in una sfida tutto sommato molto equilibrata con una squadra seconda in classifica. Gli uomini del tecnico toscano ieri hanno finalmente concretizzato tutto il bello e il buono dimostrato nelle ultime due settimane.

La rivoluzione Turris parte dai giovani, Pugliese ora è il vero leader

Nella convincente vittoria di ieri, con una squadra che ha badato al sodo lasciando i vari preziosismi e la costante ricerca del bel gioco, a spuntare è stata la stella di Samuel Pugliese. Il calciatore ex Palmese è stato protagonista di una partita sontuosa, un gigante tra le linee che ha vinto ogni contrasto e gestito alla perfezione ogni pallone. Il gol è la ciliegina sulla torta, la cosa più facile in una partita che ha messo in mostra tutte le sue abilità. In un centrocampo così folto non è facile trovare spazio per tutti, ma il classe 2004 sta rispondendo sul campo alla fiducia che il mister Menichini ha dato al suo gioiello.

Inspiegabile come con Caneo questo ragazzo fosse fuori da ogni schema e utilizzato per pochi minuti in qualche partita, nonostante la prestazione contro la Juve Stabia dove aveva messo in luce le caratteristiche da leader, nonostante l’età e l’irruenza di un under. Menichini adesso si coccola il suo calciatore che mercoledì sarà chiamato ad un’altra prestazione super nello scontro diretto contro la Virtus Francavilla, una vittoria potrebbe tirare fuori definitivamente la Turris dalle sabbie mobili della zona play-out.