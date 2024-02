Al Picerno basta Murano, la Turris perde 1-0 e continua il periodo nero

La Turris continua il suo 2024 nero, anche a Picerno arriva una sconfitta (la terza nelle ultime quattro) e vede la classifica peggiorare sempre di più. Dopo un discreto primo tempo da parte degli uomini di Menichini, la ripresa è decisiva con Murano che a metà frazione insacca la rete che vale i tre punti per i padroni di casa. Nel post partita si è poi scatenata una mini protesta con Franco che si prende il rosso diretto a partita finita. In attesa dei risultati delle altre partite, i corallini vedono la zona salvezza sempre più lontana.

La cronaca di Picerno-Turris

Parte forte la Turris che prima con Nocerino e poi con Nicolao cercano la porta ospite, senza però trovare la gioia del gol. Al 30’ la prima vera chance per il Picerno con Maiorino che a tu per tu con Marcone sbaglia clamorosamente spedendo la palla sul portiere. Minuto 32 torna avanti la Turris con Pugliese che in area non trova la porta di testa. Al 44’ ultimo brivido con Nocerino che però non trova nuovamente la porta facendo la barba al palo difesa dai padroni di casa.

Nella ripresa il ritmo della Turris cala drasticamente e al 56′ i padroni di casa trovano il vantaggio con Murano che su assist di Pagliai fulmina Marcone per l’1-0. La Turris non riesce a reagire nonostante i tanti cambi a proiezione offensiva fatti da Menichini. Al 68′ la chance capita sul sinistro di Pugliese che su cross di D’Auria fallisce clamorosamente l’appuntamento al gol mettendo la palla sul fondo. Al 90′ la Turris spreca l’ennesima occasione, Contessa serve un pallone forte in area ma Jallow e Maniero lisciano e graziano il Picerno da un gol che sembrava fatto. Dopo il triplice fischio viene poi espulso Franco dopo un duro battibecco con l’arbitro che non ha esitato a tirare fuori il rosso.