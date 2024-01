Caos nel finale del Liguori: il Messina pareggia al 96’ e gela la Turris

Beffa nel finale per la prima Turris di Menechini. I corallini prima fanno sognare i tifosi con il gol de 2-1 al 92’ per poi avere la doccia gelata al 96’ sul tiro al volo di Emmausso. Per la Turris la classifica diventa sempre più complicata in attesa delle partite di domani, mentre all’uscita dei calciatori dal campo sono arrivati dei timidi applausi.

La cronaca di Turris-Messina

La Turris sblocca subito il risultato al 7’ con Nocerino che di testa sfrutta una punizione di Scaccabarozzi regalando il vantaggio ai suoi. La partita continua su un binario molto aggressivo, con le due squadre che non si risparmiano i colpi proibiti. Al 20’ ci prova Giannone ma Fumagalli in presa sicuro sventa la minaccia. Prima occasione per il Messina al 27’ con Emmausso che non riesce a tenere basso il pallone su invito di Zunno. Prima del duplice fischio è la Turris a sfiorare il raddoppio con Giannone che col sinistro prende una clamorosa traversa a portiere battuto.

Parte aggressivo il Messina nella ripresa con la Turris che chiude ogni spazio e cerca la ripartenza. Menichini mette mano ai cambi inserendo Serpe e D’Auria per Cocetta e Giannone. Il Messina prova a rendersi pericoloso ma la Turris per ora controlla senza patemi. Menichini continua con i cambi mettendo dentro Jallow e Saccani per l’infortunato Essmpio e De Felice. Al 73’ pareggia il Messina con Rosafio che di sinistro da fuori area insacca Marcone. Esce anche Nocerino per infortunio nella Turris ed entra Panelli (esordio anche per lui). All’86’ il Messina ha la chance per passare in vantaggio con Luciani che prende il palo esterno al volo. La Turris all’88’ trova la rete del vantaggio ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco di D’Auria sul tiro di Pugliese. Al 93’ il colpo decisivo, Jallow calcia una serie di rimpalli rendono la palla imprendibile per Fumagalli e il Liguori esplode in un boato per il 2-1 dei corallini. Ma al 96’ arriva la doccia gelata, Emmausso raccoglie una respinta in area e insacca il 2-2 finale.