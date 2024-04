Turris, distinti aperti per i tifosi di casa in caso di sold-out: il comunicato

La Turris si prepara alla sfida di domani sera (in programma alle ore 20:00) contro il Monterosi. Partita decisiva, visto che i corallini hanno il primo match point salvezza (in caso di buone notizie dagli altri campi e vittoria nella propria partita). Anche la prevendita procede a gonfie vele e proprio per questo motivo, nelle ultime ore è arrivata la notizia dell’apertura dei distinti ai supporters corallini, in caso in cui si registrerà il sold-out dei biglietti inizialmente messi in vendita.

Il comunicato della Turris in merito ai biglietti dei distinti

Questo il comunicato in merito pubblicato dalla Turris sui propri canali social per informare sull’iniziativa sbloccata solo qualche ora fa: “La S.S. Turris Calcio comunica, che nell’eventualità di sold out dei tagliandi disponibili per il settore locale ( Tribuna coperta/scoperta e Curva Vesuvio), sarà comunque possibile assistere al match Turris-Monterosi Tuscia , potendo acquistare il biglietto per il Settore Ospiti (distinti), data l’assenza di tagliandi venduti in quel settore. La società ricorda che questa opzione è valida , solo ed esclusivamente in caso di sold-out per i settori sopraindicati”.

Il tutto naturalmente possibile grazie all’assenza dei tifosi ospiti, visti i zero biglietti venduti dalla prevendita che era aperta fino alle ore 19:00 di oggi. La Turris punta al tutto esaurito per far ruggire il Liguori e dare una spinta decisiva agli uomini di Leonardo Menichini che vedono la salvezza ad un passo. Serve un ultimo sforzo generale per portare finalmente questa “nave in porto” e chiudere una volta per tutte questa stagione complicatissima. Ricordando che giù Via Cimaglia ci saranno ancora le navette offerte dai tifosi per i tifosi anziani e con difficoltà motorie, l’iniziativa che va avanti da qualche mese a spese puramente dei vari gruppi di supporters corallini, per aiutare tutti.