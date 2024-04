La Turris salva domenica se: tutte le possibili combinazioni

La Turris con la vittoria di ieri contro il Latina si rilancia in grande stile verso la salvezza diretta. Il gol di Pugliese nel finale regala i tre punti ai corallini (che non vinceva trasferta da 186 giorni) e la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Gli uomini di Leonardo Menichini hanno risposto di gran carriera dopo il brutto ko subito la settimana scorsa nel derby contro l’Avellino. A due partite dalla fine i corallini hanno grosse, anzi enormi chance di salvezza: il primo match-point è domenica, ma solo in caso di combinazioni a proprio favore dagli altri campi.

La Turris già salva domenica? La combinazione che serve agli uomini di Menichini è una

La Turris assapora la salvezza diretta che qualche mese fa sembrava un lontano miraggio. Per i corallini infatti domenica si potrà già festeggiare ma in caso di una sola combinazione. Gli uomini di Menichini infatti dovranno vincere in casa col Monterosi e sperare nella sconfitta del Monopoli in quel di Crotone (che sta vivendo un momento difficile, dopo l’aggressione ai suoi tesserati). L’importante per la Turris però sarà vincere domenica, per mettersi in ogni caso in posizione “comoda” in vista dell’ultima partita stagionale, quando i corallini andranno in trasferta a Brindisi, squadra già retrocessa da qualche settimana.

In caso di vittoria domenica e pareggio del Monopoli a Crotone, basterà un punto per la Turris nell’ultima giornata per ottenere la salvezza diretta. Ci sono anche varie altre possibilità di salvezza all’ultima giornata, che però dipendono dai risultati della prossima giornata e di cui si potrà parlare tra una settimana, nel caso in cui i corallini non saranno ancora salvi. La certezza è quella che la Turris abbia destino nelle proprie mani, ora bisogna chiudere il discorso.