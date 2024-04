Dall’arrampicata di Maestrelli a quella di Pugliese: la Turris non vinceva in trasferta da 186 giorni

La Turris vince e convince in quel di Latina. Una vittoria importante e decisiva ai fini della classifica, che mette i corallini nella possibilità di raggiungere la salvezza diretta già nel prossimo turno (quando servirà una vittoria sul Monterosi e la contemporanea sconfitta del Monopoli a Crotone). Una vittoria decisa dalla giovane linea, Cocetta e Pugliese, per un successo in trasferta che mancava da ben 186 giorni. In quell’occasione la partita di Potenza fu decisa sempre da un giovane, Alessio Maestrelli, con un’esultanza analoga a quella fatta da ieri sera Pugliese sul gol vittoria.

La vittoria in trasferta che mancava da tanto, la Turris ora vede la salvezza

A mister Menichini mancava solo la vittoria in trasferta e ieri si è sfatato anche questo tabù. Mosse sagge e gestione della partita alla grande, i cambi la ciliegina sulla torta che hanno dato lo sprint ad una Turris che nella ripresa aveva addormentato la sfida, riuscendo ad arginare bene le sortite dei padroni di casa. Una vittoria che vale doppio, perché la salvezza è sempre più vicina per i corallini, che potrà arrivare già il prossimo fine settimane con il giusto incastro di risultati in caso di vittoria della Turris nella sfida contro il Monterosi.

Vittorie in trasferta decise dai giovani, prima Maestrelli e poi Pugliese che fa sembrare tutto un replay. Punizione a tagliare e inserimento da attaccante puro, con conseguente gol e corsa sfrenata sotto il settore ospiti. Una pazza esultanza che però non si ferma alla sola corsa, perché i giovani corallini, dal sangue caldo, per sentire il calore dei propri tifosi decidono di “aggredire” metaforicamente la rete che divide i tifosi dal campo e scavalcandola con un’arrampicata degna dei migliori scalatori di trekking.